Türkiye'den Somaliye İnsani Yardım: 'İyilik Gemisi' Yola Çıkıyor

Türkiye'nin İyilik Gemisi Somali'ye Yardıma Gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Somali'deki açlıkla mücadele ederek insani yardım göndermek için özel bir gemi hazırladı. Bu yardım gemisi, 'İyilik Gemisi' ismiyle anılıyor ve yarın Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.

3 Bin Tonluk Yardım Taşıyor

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin insani yardım konusunda bir adım attığı ve Türk Kızılay ile birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği vurgulandı. Yardım malzemeleri arasında, 130 bin gıda kolisi ve farklı ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Felaketler Ülkede Koşulları Zorlaştırıyor

Somali, geçtiğimiz yıldan bu yana aralıklarla süren sel felaketleri nedeniyle ciddi insani sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle bölgeye yardım ulaştırmak büyük bir önem taşıyor. Mersin Limanı'nda GHADA isimli gemiye yüklenme işlemleri devam ediyor.

Törenle Uğurlanacak

Gemi, yarın saat 15.00'te düzenlenecek bir törenle Mogadişu Limanı’na yola çıkarılacak. Bu yardımlar, Somali halkının zor koşullar altında yaşadığı günlerde büyük bir umut ışığı olacak.