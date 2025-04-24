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Türkiye'den Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası İle Çarpıcı Vizyon

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ulaşımda net sıfır emisyon hedefiyle Türkiye'nin geleceğine dönük kapsamlı bir yol haritası açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:43
Türkiye'den Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası İle Çarpıcı Vizyon

Bakan Uraloğlu, Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Hedefini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi"nin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Projenin temel amacı, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek üzere kapsamlı bir yol haritası oluşturmaktır.

Bakan Uraloğlu, bu projeyle 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirileceğini belirterek, "Tüm ulaşım türlerini kapsayan projeyle bu hedefe ulaşacağız," dedi.

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Stratejik Adımlar

Uraloğlu, ulaşım sektörünün medeniyetlerin gelişiminde kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Ulaştırma araçları ve sistemleri sürekli bir dönüşüm içerisindedir," ifadesini kullandı. Dünya genelinde fosil yakıtların hızlı tüketimiyle karbon salımının arttığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının %20'sinin ulaşım sektöründen kaynaklandığını belirtti.

Uraloğlu, iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığının sektörü değiştirdiğine dikkati çekerek, "Bu değişim yalnızca bir zorunluluk değil, insanlığın geleceği için bir sorumluluktur. Projemiz, bu sorumluluğun bilinciyle atılmış stratejik bir adımdır," şeklinde konuştu.

İklim Krizine Karşı Somut Hedefler

2021 yılında Paris Anlaşması'na taraf olan Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefini açıklayarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Uraloğlu, "Bu hedef çabalarımıza ivme kazandırarak bizi daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçirmiştir," ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, AB ile işbirliğiyle başlatılan projeyle, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmenin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, süreçte karar makroların politika oluşturmalarına yardımcı olacak bir emisyon modeli geliştirileceğini ifade etti.

Yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma

Son 23 yılda 290 milyar dolarlık yatırım yaparak mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, bu adımların sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini desteklediğini vurguladı.

Uraloğlu, "Marmaray ile 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık. Sürdürülebilir ulaşım çözümlerimizle şehirlerdeki emisyonları azaltıyoruz," dedi. Akıllı ulaşım sistemleri ile de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için Ankara'da bir otelde tanıtım...

"Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için Ankara'da bir otelde tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada) da katıldı.

"Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için Ankara'da bir otelde tanıtım...

"Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için Ankara'da bir otelde tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada) da katıldı.

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