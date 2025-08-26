DOLAR
Türkiye Dışişleri: İsrail'in Suriye Saldırılarını Güçlü Şekilde Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı; Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:52
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık Açıklaması

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

