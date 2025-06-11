Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kurban Faaliyetleri

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da yaklaşık 1 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Yardım Faaliyetleri ve Organizasyon

TDV'nin 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla düzenlediği organizasyon, Burkina Faso'nun 19 bölgesinde 5 bin 950 büyükbaş hayvan kesimi ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen kurbanların kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Kara, "19 ayrı bölgede 34 kişilik bir ekiple vekaletle gönderilen kurban kesimlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl 5 bin 950 büyükbaş kurban kesildi ve gelen 40 bin hissenin dağıtımını yaklaşık 1 milyon 300 bin Burkina Fasolu kardeşimize ulaştırdık," diye konuştu.

Kesim ve Dağıtım Süreci

Kara, vekaletle kurban gönderilen hayırseverlere teşekkür ederek, "Emanetler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Önümüzdeki kurban sezonunda da vatandaşlarımızın kurbanlarını artarak bu tür mağdur ülkelere ulaştırmalarını temenni ediyorum" dedi.

Burkina Faso'da kurbanlık hayvanların tespitinin veteriner kontrolü altında yapıldığını ifade eden Kara, kurban bayramında dini usullere uygun kesimlerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ekibin, tam bir dayanışma ruhu içinde dağıtımları sorunsuz bir biçimde tamamladığını dile getirdi.

Ulaşan Yardımlar ve Teşekkürler

Kara, kesilen kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla birlikte aldıkları mutluluğu da paylaştı. "Onlardan aldığımız mesaj, yardımların ülkelerine daha fazla ulaşmasını istemeleri oldu. Bu mesajı Türkiye'deki vatandaşlarımıza ileteceğiz," dedi.

Ayrıca, Burkina Fasolular da Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler. Ülkede kurban kesiminin tamamlanmasının ardından TDV ekibi, Türkiye'nin Burkina Faso Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen'i ziyaret ederek kurban çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Esirgen, TDV ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı

Öte yandan, Avrupa ve Türkiye'den Burkina Faso'ya giden Türk sivil toplum kuruluşları, ülkede 81 bin 171 hisseye karşılık gelen 11 bin 596 büyükbaş kurban keserek yaklaşık 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da, yaklaşık 1 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da, yaklaşık 1 milyon 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.