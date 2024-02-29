Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine mobil ikram ve mutfak gönderdi

20 deprem bölgesinde yardım dağıtacak olan mobil mutfak ve ikram araçları, Kocatepe Camisi avlusundan uğurlandı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayında depremzedelere daha fazla destek olacaklarını ifade etti.

Turan, deprem bölgesindeki insanlara yardım ulaştırmak için 5 mobil ikram aracını ilk olarak yolladıklarını söyledi. "Deprem bölgesindeki 22 noktada iftar sofralarını açacağız. Bu iftar sofralarımızın asgarisi 500 kişiye, azamisi 1500-2000 kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Orada günlük 20 bin civarında insanımıza sıcak yemek ikramında bulunacağız." diye konuştu.

Turan, mobil ikram araçları sayesinde konteynerlerde kalan depremzedelere de yemek götüreceklerini belirtti. Hatay’ı öncelikli olarak destekleyeceklerini söyleyen Turan, vakfın deprem mağdurlarına her zaman yardım ettiğini ifade etti. Turan, Marmara depremine karşı da hazırlıklarını devam ettirdiklerini bildirdi.