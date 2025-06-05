Türkiye Diyanet Vakfı Heyetinden Kabil'deki Türk Mezarlığına Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu çerçevesinde, Afganistan'da bulunan TDV heyeti, başkent Kabil'deki Türk mezarlığını ziyaret etti.
Şuheda-ı Salihin bölgesinde yer alan mezarlığa giden TDV ekibi, geçmiş dönemlerde Afganistan'da vefat eden Türk vatandaşlarının kabirleri başında dua etti.
Ziyarete, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir de katıldı.
Kabil'deki Türk mezarlığının çevre düzenlemesi, 2019 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından gerçekleştirilmişti.
Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Başkent Kabil'deki Türk mezarlığını ziyarette bulundu.
Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Başkent Kabil'deki Türk mezarlığını ziyarette bulundu.