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Türkiye Diyanet Vakfı Heyetinden Moritanya Büyükelçisine Ziyaret

TDV heyeti, Moritanya'daki kurban organizasyonu çerçevesinde Nuakşot Büyükelçisini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye’nin yardımları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 21:59
Türkiye Diyanet Vakfı Heyetinden Moritanya Büyükelçisine Ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya’daki temasları sırasında Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arabacı, TDV’nin varlığından ve hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2025 yılı kurban organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, "TDV buradaki yumuşak gücümüzün temeli. Allah kurban ibadetlerini kabul eylesin ve sizlerden razı olsun. İnşallah faaliyetleriniz artarak devam eder." dedi.

Arabacı, organizasyonun sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlanmasını da temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mustafa Asiltürk ise, dünyanın her yerinde fakir, mazlum ve yardıma muhtaç insanlara Türkiye olarak destek olduklarını söyledi. Kardeşliğin bunu gerektirdiğini vurgulayan Asiltürk, "Moritanya bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV’nin önem verdiği ülkelerden bir tanesi. Milletimizin kurban emanetini yerine ulaştırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler de, Diyanet kurban organizasyon ekibinin gerek havalimanında karşılanıp alınması gerekse organizasyona verdikleri destekten dolayı Büyükelçilik adına Maslahatgüzar Arabacı'ya teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi Muhammed Aktaş, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve TDV organizasyonda görevli din görevlileri de yer aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya’daki temasları sırasında Türkiye'nin Nuvakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı'yı (sağ 4) ziyaret etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Mustafa Asiltürk (sağ 3), Muhammed Aktaş (sağ 2) Novakşot Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler (sol 4), Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt (sol 3) ve TDV görevlileri hazır bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya’daki temasları sırasında Türkiye'nin Nuvakşot Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Emrah Arabacı'yı (sağ 4) ziyaret etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Mustafa Asiltürk (sağ 3), Muhammed Aktaş (sağ 2) Novakşot Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler (sol 4), Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt (sol 3) ve TDV görevlileri hazır bulundu.

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