Türkiye Diyanet Vakfı, Liberya'da 1500 Aileye Ramazan Yardımı Ulaştı

TDV'den Liberya'da Ramazan Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Batı Afrika'nın Liberya ülkesinde 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırdı. TDV, ramazan ayı süresince dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek olma görevini sürdürmektedir.

Gıda Kolisi ve İftar Organizasyonu

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, Liberya'nın çeşitli bölgelerinde 1500 aileye gıda kolisi dağıtıldığını ve 1000 kişilik bir iftar organizasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Birlik ve Dayanışmanın Önemi

Eniç, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak yapılan yardımların, Liberya'daki ihtiyaç sahibi ailelere büyük destek sağladığını vurguladı. Türk halkına, TDV aracılığıyla verilen destekler için teşekkür eden Eniç, vakfın mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam edeceğini ifade etti.

Yardımlar Sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Liberya'da gerçekleştirilen bu desteklerle, ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında yalnız olmadıklarını hissetmeleri amaçlanmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. TDV Temsilcisinden yapılan açıklamalarda, Liberya'nın farklı bölgelerinde 1500 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldığını ve 1000 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. TDV Temsilcisinden yapılan açıklamalarda, Liberya'nın farklı bölgelerinde 1500 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldığını ve 1000 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.