Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da Su Kuyusu Açma Faaliyetlerini Sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika'nın batısında yer alan çöl iklimine sahip Moritanya'da son 7 yılda toplam 34 su kuyusu açarak önemli bir projeye imza attı.

TDV, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" Projesi kapsamında, bağışçıların desteğiyle, suya erişim sağlayarak bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta. Bu su kuyuları, güneş enerjisiyle çalışan pompalar sayesinde uzun süre kullanılabilir durumda kalmakta.

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Muhammet Beyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moritanya'nın yaklaşık 5 milyon nüfuslu bir ülke olduğunu ve çöl ikliminin su teminini zorlaştırdığını belirtti. Beyler, "Açılacak kuyular, suya erişim açısından son derece önemli. İnsanların suya çok ihtiyacı var," dedi.

TDV'nin Su Kuyusu Projesinin Ayrıntıları

Beyler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Moritanya'daki su ihtiyacını ilk kez 2018 yılında tespit ettiğini ve o zamandan beri su kuyusu açma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Kunuların açılışından önce 80-100 hatta 250 metrelik sondajlar gerçekleştirildiği bilgisini veren Beyler, su analizinin ardından içme suyu niteliğinde olduğu tespit edilen kaynakların kuyulara dönüştürüldüğünü vurguladı.

İlk etapta 34 su kuyusunun açıldığını bildiren Beyler, şu anda 35'inci kuyunun inşaat aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Yardımlar Moritanya Halkı Tarafından Beklentiyi Aşmış Durumda

Beyler, Türkiye'nin bu yardımlarının Moritanya halkı nezdinde büyük bir rağbet gördüğünü belirtti. "Yardımlar, Moritanya halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye'ye, devlete ve halka olan sevgiyi artırmış oluyor. Moritanyalılar, bu desteğe duydukları minnettarlığı ifade ediyorlar," şeklinde konuştu.

Su kuyuları dışında TDV, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıtımı yaparken, her ay yetim bursu yardımı da sağlamaktadır. Ayrıca, Kurban Bayramı döneminde 2 bin 700 büyükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta, diğer hayvanlar da zaman zaman vakfın destekleri ile dağıtılmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Afrika kıtasının batısında, çöl iklimine sahip Moritanya'da 7 yılda 34 su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Afrika kıtasının batısında, çöl iklimine sahip Moritanya'da 7 yılda 34 su kuyusu açıldı.