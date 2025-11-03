Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Senegal'de Bandia İlkokulu'na Eğitim Desteği

TDV ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği işbirliğiyle Thies/Bandia İlkokulu'na ders kitabı ve defter desteği sağlandı; törene yerel yetkililer ve okul çevresi katıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 15:17
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Senegal'de Bandia İlkokulu'na Eğitim Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Bandia İlkokulu'na Eğitim Desteği

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde, Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu öğrencilerine ders kitabı ve defter desteği sağlandı.

Tören ve katılımcılar

Törene Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV Batı Afrika temsilcisi Furkan Faruk Taze, yerel yöneticiler, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmalar ve verilen destek

Çeşitli eğitim materyallerinin takdim edildiği etkinlikte öğrencilere yönelik moral ve motivasyon konuşmaları yapıldı.

Faruk Uslu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu küçük hediyeler, sadece kitap ve defter değil bilgiye, umuda ve geleceğe açılan birer kapıdır. Türkiye ve Senegal, dostluğun ötesinde kardeş iki ülkedir. Bu kardeşliğimizi eğitim alanında da pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." Uslu, TDV bağışçılarına teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini vurguladı.

Okul Müdürü Ousmane Sall, velilerin kitap temininde güçlük yaşadığını belirterek desteğin ihtiyaç duyulan zamanda geldiğini ifade etti.

Etkinlik, okul bahçesinde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle...

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu öğrencilerine ders kitabı ve defter desteğinde bulundu. Bandia'da düzenlenen programa Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV Batı Afrika temsilcisi Furkan Faruk Taze, yerel yöneticiler, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor