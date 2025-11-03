Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Senegal'de Bandia İlkokulu'na Eğitim Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Bandia İlkokulu'na Eğitim Desteği

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliği ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde, Senegal'in Thies bölgesindeki Bandia İlkokulu öğrencilerine ders kitabı ve defter desteği sağlandı.

Tören ve katılımcılar

Törene Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV Batı Afrika temsilcisi Furkan Faruk Taze, yerel yöneticiler, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konuşmalar ve verilen destek

Çeşitli eğitim materyallerinin takdim edildiği etkinlikte öğrencilere yönelik moral ve motivasyon konuşmaları yapıldı.

Faruk Uslu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu küçük hediyeler, sadece kitap ve defter değil bilgiye, umuda ve geleceğe açılan birer kapıdır. Türkiye ve Senegal, dostluğun ötesinde kardeş iki ülkedir. Bu kardeşliğimizi eğitim alanında da pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." Uslu, TDV bağışçılarına teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini vurguladı.

Okul Müdürü Ousmane Sall, velilerin kitap temininde güçlük yaşadığını belirterek desteğin ihtiyaç duyulan zamanda geldiğini ifade etti.

Etkinlik, okul bahçesinde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

