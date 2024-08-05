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Türkiye Ekonomisi ve Uluslararası Gelişmeler 5 Ağustos 2024

Türkiye'nin yatırım stratejileri ve uluslararası olaylar gündemde öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:46
Türkiye Ekonomisi ve Uluslararası Gelişmeler 5 Ağustos 2024

Türkiye'nin Yatırım Stratejileri

5 Ağustos 2024 - Türkiye, birleşik ve nitelikli iş gücünü artırarak uluslararası doğrudan yatırımları çekmeyi hedefliyor. Yatırımcılara sunulan teşvik mekanizmalarının etkinliği artırılacak.

Teknoloji girişimleri için hisse bazlı uzun vadeli primlerde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, girişim sermayesi yatırım fonları için yurt dışındaki yatırım limitleri artırılacak.

Geleceğin mesleklerinin oluşturduğu yeni çalışma modellerine uyum sağlamak amacıyla mevzuat çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kendi Tohumlarımızı Üretiyoruz

Yerel şeker pancarı tohumlarının hasadı Amasya’nın Merzifon ilçesinde başladı. Tohumların işlenme süreci ise gelecek aylarda tamamlanacak. Elde edilen tohumlar, dünyanın en iyi çeşitleriyle rekabet edebilecek kalitede.

İngiltere'de Artan Eleştiriler

Londra'da polisin ırkçılığına yönelik eleştiriler artıyor. Savaşı Durdur Koalisyonyla yapılan açıklamada, Manchester'daki polis şiddetinin münferit bir olay olmadığı belirtildi.

BM'den Uyarılar

Eski BM Filistin Raportörü, Gazze’deki durumun uluslararası hukukun yetersizliğinin en kötü örneği olduğunu açıkladı. Batılı ülkelerin hukuku kendi çıkarlarına göre kullandıkları vurgulandı.

Filistinli Esirlere Yönelik İddialar

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli esirlere işkence ve cinsel şiddetin savaş suçu olduğunu duyurdu. Soruşturmaların yapılmaması eleştirildi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurulması talep edildi.

Gazze’de Çevre Sorunları

Hollanda merkezli bir kuruluşun raporuna göre, İsrail’in çöp toplama alanlarına erişimi engellemesi, Gazze'de yüz binlerce ton atığın birikmesine sebep oldu.

Kız Öğrenciler İçin STEM Projesi

Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler, kız öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgisini artırmak için bir proje geliştirdi. Bu projede çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek.

Süper Lig'de Yeni Sezon Başlıyor

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi takımlar teknik kadrolarında değişiklikler yaptı. Başa gelen teknik direktörler arasında genç isimler de var.

Fenerbahçe Avrupa'da Mücadele Edecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 273. kez sahne alacak ve Lille ile mücadele edecek. Avrupa kupalarında bugüne kadar 109 galibiyet almış durumda.

Süper Lig Kombine Bilet Fiyatları

Süper Lig’de kombine biletler arasında en düşük fiyat 800 TL, en yüksek fiyat ise 325,000 TL olarak belirlenmiştir. Kulüpler arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor.

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