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Türkiye Fikri Mülkiyet Alanında Önemli Kazanımlar Elde Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında son 23 yılda kaydettiği önemli ilerlemeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:57
Türkiye Fikri Mülkiyet Alanında Önemli Kazanımlar Elde Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 23 yıl içinde fikri mülkiyet alanında dikkat çekici kazanımlar sağladığını belirtti. Kacır, 23 yıl önce yapılan patent başvuru sayısının sadece 414 olduğunu ve geçen yıl bu sayının 10 binden fazla artış gösterdiğini kaydetti. Bu yıl ise başvuru sayısının geçen yıla göre %20 oranında bir artışla devam ettiğini ifade etti.

Cenevre'de WIPO Toplantısı

Kacır, Cenevre'de düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Bakanlar Toplantısı'na katıldı. WIPO'nun küresel düzeyde patent, tasarım tescili ve coğrafi işaret gibi fikri mülkiyet alanlarını yöneten bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarına aktif katılım sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Sıralamasındaki Yeri

Kacır, Türkiye'nin tasarım tescil başvurusu sayısıyla coğrafi işaret tescilinde dünya ikincisi, marka başvurularında altıncı, patent başvurularında ise 12'nci sırada yer aldığını belirtti. Bu durumun, Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinin geldiği seviyeyi gösterdiğini dile getirdi.

Önemli Projeler ve İşbirlikleri

Bakan Kacır, WIPO ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan üç önemli pilot proje hakkında bilgi verdi. Bunlar arasında, coğrafi tescilli ürünlerin katma değerinin artırılması amacıyla yürütülecek projeler bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin inovasyon ekosistemine desteklemek amacıyla üniversitelerin bilgilerini ticarileşmesini hızlandırmayı hedefleyen bir çalışma üzerinde durduklarını ifade etti.

CERN Ziyareti ve Bilim İşbirliği

Kacır, Cenevre'deki temasları sırasında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’i de ziyaret etti. Türkiye'nin CERN’deki üyesi olarak, bu kuruluştaki deneyimlerin ve bilgilerin Türkiye'ye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARLA'nın projeleri ve CERN ile işbirliğinin gelişimine dikkat çekti.

İleriye Dönük Hedefler

Kacır, Türkiye'nin teknoparklar aracılığıyla önemli kazanımlar elde ettiğini ve bu altyapıların araştırma, geliştirme ve inovasyon odaklı olarak çalıştığını vurguladı. 11 bin 500'den fazla firmaya ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Kacır, bu deneyimi daha ileri bir seviyeye taşımak için WIPO ile süren projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Fikri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Bakanlar Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Fikri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Bakanlar Toplantısına katıldı.

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