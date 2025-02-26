Türkiye, Filistin'in Desteklenmesi İçin Uluslararası Adalet Divanı'na Beyan Sunacak

Türkiye, Filistin Konusunda Kararlılığını Gösteriyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na sunacağı beyan ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yüksel, beyanın, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve BM ajanslarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine odaklandığını belirtti.

İnsani Sorunlar ve Uluslararası Tepkiler

Yüksel, yaptığı basın toplantısında, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Gazze'de yaşananların da benzer bir trajedi olduğunu vurguladı. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların artık sadece bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp, küresel bir insanlık sorunu haline geldiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, Yüksel, BM ve uluslararası sistemin Gazze'ye olan tepkilerini değerlendirirken, "kurumsal bir felç ve ahlaki bir başarısızlık" yaşandığını kaydetti. Yüksel, uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbirlerine uymadığını ve bunun da "hesap verebilirlik boşluğu" anlayışını ortaya koyduğunu söyledi.

ABD’nin Veto Politikası ve Etkileri

ABD'nin, İsrail'i hesap verebilirlikten korumak amacıyla sistematik olarak veto hakkını kullandığını dile getiren Yüksel, 45'ten fazla veto kullanımının Gazze krizi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yüksel, bu durumun uluslararası düzenin sürdürülebilirliği açısından ciddi sorular doğurduğunu belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı ve Yaptırımlar

Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik ABD yaptırımlarının, uluslararası adaletin sağlanmasını zayıflatan ciddi engeller oluşturduğunu ifade etti. Trump'ın UCM'ye yönelik müdahaleleri ve yaptırımları, uluslararası hukuk bağlamında kabul edilemez şeklinde değerlendirildi.

UNRWA'nın İnsani Rolü

Cüneyt Yüksel, UNRWA'nın Gazze'deki kritik yardım sağlayıcı kuruluş olduğunu vurgulayarak, savaşın acımasız koşulları altında bu örgütün, insanlık dramını hafifletmede önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Yüksel, Gazze’deki 2,4 milyon insanın acil ihtiyaçlarının karşılanması için UNRWA'nın yaptığı yardımların önemine değindi.

Türkiye'nin bu süreçte uluslararası platformda aktif bir rol üstlendiğini yineleyen Yüksel, yarın sunulacak beyanın, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerini açıklığa kavuşturacağını belirtti.

Yüksel'in açıklamaları, uluslararası toplumu Türkiye’nin Filistin konusundaki kararlılığı ve destekleyici tutumuna bir kez daha yöneltiyor.