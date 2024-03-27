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Türkiye harekete geçti: Yerel seçimler için ülke genelinde seyahat hareketliliği

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanabilmek için pek çok vatandaş yer değiştirecek. Obilet’ten yapılan açıklamaya göre, oy vermek için memleketlerine gidecek olan kişiler, online bilet alımlarında artışa sebep oldu.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:34
Türkiye harekete geçti: Yerel seçimler için ülke genelinde seyahat hareketliliği

31 Mart Yerel Seçimlerine 3 gün kala, bilet satışlarında büyük bir artış olduğu görülüyor. Çok sayıda vatandaş, ikametgahlarının olduğu yere giderek seçimlerde oy verebilmek için harekete geçti. Obilet, online bilet satışlarındaki büyük hareketliliğe dikkat çekti.

En yoğun hareketlilik o bölgelerde

Obilet tarafından paylaşılan verilere göre, yerel seçimler için en yoğun seyahat hareketliliği, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde görülüyor. Bu bölgelerde otobüs ve uçak biletlerinde ciddi artışlar görülmekte.

En yoğun tarih 29 Mart

Yerel seçimler için seyahat yapacak olan vatandaşların bilet alımları ile ilgili istatistiği de paylaşan Obilet, uçak biletlerinin genelde seçimden iki hafta önce alınmış olduğunu, otobüs biletlerinin alımının ise genellikle seçim haftasında tercih edildiğini belirtti. Şimdiye kadar en çok otobüs bileti alımı ise 29 Mart gününe oldu.

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