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Türkiye ile Bosna Hersek’in Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Aştı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:16
Türkiye ile Bosna Hersek’in Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Aştı

Ticaret Hacmi 1 Milyar Doları Geçti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları geçtiğini belirtti. Gürcan, özellikle son yıllarda bu rakamın 1 milyar 60 milyon doları aşarak artış göstermesini umduklarını ifade etti.

14. Saraybosna İş Forumu

Gürcan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde yapılan Saraybosna İş Forumu’na katıldığını ve forumun önemine dikkat çekti. 2010 yılında düzenlenen ilk foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığını hatırlatan Gürcan, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Turizm Alanında İşbirliği

Turizm sektörüne de değinen Gürcan, 2024 yılına dair öngörülerde bulunarak, Türkiye’den 200 binden fazla kişinin Bosna Hersek’e ziyaret gerçekleştirmesini beklediklerini, buna karşın 190 bin civarındaki Bosna Herseklinin de Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktardı.

Gelecek Vizyonu

Türkiye ve Bosna Hersek’in dost ülkeler olduğunu vurgulayan Gürcan, aradaki akrabalık bağlarının ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığının serbest ticaret anlaşmasını tarımsal alanda genişleterek ticaret hacminin gelişmesine öncülük ettiğini açıkladı.

Yatırımcılarla Buluşma

Bosna Hersek’te 200’e yakın Türk yatırımcıyla bir araya geleceklerini söyleyen Gürcan, Türk yatırımcıların Bosna Hersek’te daha verimli çalışmalar yapabilmesi için gereken çabayı göstereceklerini dile getirdi. Bosna Hersek’teki Ziraat Bankası’nın 35 şubesi bulunduğunu belirten Gürcan, bu durumun Türk yatırımlarının bölgedeki etkisini gösterdiğini vurguladı.

Bölgesel Destekler

Gürcan, Bosna Hersek dışında da Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerle ticaret hacminin güçlendirilmesi ve yatırımcılara daha kaliteli hizmet sunulması için önemli destekler verdiklerini sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde Bosna Bank International (BBI) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sunum gerçekleştirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde Bosna Bank International (BBI) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sunum gerçekleştirdi.

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