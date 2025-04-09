Türkiye ile KKTC Arasında Taksi Helikopter Seferleri Başladı

VIP Taşımacılıkta Yeni Dönem

Özel bir havayolu şirketi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılık hizmeti sunmak üzere "taksi helikopter" seferlerini başlattı.

İlk Sefer Gerçekleşti

İlk sefer, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkarak, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı taşıyarak Lefkoşa Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

İlişkileri Geliştirmek İçin Bir Köprü

Ataoğlu, ilk sefer sonrası yaptığı açıklamada, taksi helikopter seferlerinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacağını vurguladı. Bu seferlerin yalnızca VIP hizmet amacıyla değil, aynı zamanda iç hat güzergahlarında da kullanılacağını belirtti.

Ulaşımı Kolaylaştıracak

Bakan Arıklı ise bu uygulamanın iki ülke arasındaki ulaşımı kolaylaştırma amacını taşıdığını ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin güzergahlarına da sefer düzenleneceğini duyurdu.

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı. İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı. İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.