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Türkiye ile Sao Tome ve Principe Arasında Yeni İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye ve Sao Tome ve Principe, güvenlik ve enerji alanında iki önemli anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:55
Türkiye ile Sao Tome ve Principe Arasında Yeni İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye ile Sao Tome ve Principe Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti, güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği konularında iki yeni anlaşma gerçekleştirerek işbirliklerini güçlendirdi.

Önemli Bir Karşılaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından iki ülke arasında işbirliğini artırmayı hedefleyen anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmalar ve İmza Töreni

Sayın Erdoğan ve Sayın Trovoada huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, güvenlik ve kolluk eğitimi alanında işbirliği sağlayacak anlaşma İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri, İşbirliği ve Topluluklar Bakanı Gareth Haddad Do Espırıto Santo Guadalupe tarafından imzalandı.

Ayrıca, enerji alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose Do Nascımento Carvalho De Rıo tarafından onaylandı. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlamaktadır.

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