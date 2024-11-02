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Türkiye ile Somali Arasında Finansal İşbirliği Anlaşması

Türk ve Somali mali kurumları arasında finansal istihbarat paylaşımına yönelik işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:48
Türkiye ile Somali Arasında Finansal İşbirliği Anlaşması

Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Somali Federal Cumhuriyeti Finansal Bildirim Merkezi (FRC) arasında önemli bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu anlaşma, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla iki ülkede finansal istihbarat değişimini kapsamaktadır.

Resmi Onay ve Uygulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar, MASAK ve FRC arasında imzalanan mutabakat muhtırasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Bu mutabakat, her iki kurumun da mali suçlarla mücadelede işbirliği yapmasını sağlayacak.

Mutabakatın Detayları

İmzalanan mutabakat muhtırası ile taraflar, şüpheli finansal aktivitelerin tespiti için gerekli bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analiz edilmesi konusunda ulusal mevzuatlara uygun bir işbirliği yürütecekler. Bu çerçevede, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı suçlarla mücadelede etkin bir yaklaşım sergilenecek.

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