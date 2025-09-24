Türkiye ile WFP Arasında Stratejik Lojistik Ortaklığı Güçleniyor

Fidan ve McCain, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'nda bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta gerçekleştirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısının, WFP'nin bölge geneli ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rol vurgulandı. Taraflar, Türkiye'nin WFP için "stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs" olarak değerlendirilmesine ilişkin daha yapılandırılmış işbirliği seçeneklerini ele aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir.

Toplantı, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede işbirliğinin artırılması ve Türkiye'nin lojistik kapasitesinin daha etkin kullanılması yönündeki adımların planlanması bakımından önem taşıyor.