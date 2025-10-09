Türkiye Innovation Week'te 'Yapay Zeka Çağında Medya' Paneli

Türkiye Innovation Week'te yapay zeka ve medya ilişkisi gündeme taşındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panel, sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Panelin odağı

Etkinlikte, 'Yapay Zeka Çağında Medya' başlıklı panelde yapay zekanın medya üretimi, dağıtımı ve etik boyutları gibi konular ele alındı; katılımcılar güncel gelişmeler ve geleceğe dönük öngörüler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik organizasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteklediği Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında "Yapay Zeka Çağında Medya" başlıklı panel gerçekleştirildi. Yazar Halil İbrahim İzgi'nin (solda) moderatörlüğünü üstlendiği panelde TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe (ortada), Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (sol 2), Webtures Stratejik Dijital Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bilgi Özünal Yuva (sağda) ve TV24 Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.