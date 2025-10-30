Türkiye-Irak JETCO 2. Dönem Protokolü İmzalandı: Ticaret ve Yatırım İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ile Irak, JETCO 2. Dönem Protokolü'nü Bağdat'ta İmzaladı

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar, Bağdat'ta düzenlenen JETCO 2. Dönem Toplantısı ile yeni bir aşamaya taşındı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman katıldı.

Toplantı gündemi ve hedefler

Görüşmelerin odağında, ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde işbirliğinin artırılması yer aldı. Tarife dışı engellerin azaltılması, Türk mallarının Irak ihalelerinde kullanımı, Ortak Gümrük Komitesi kurulması, menşe şahadetnamesinin elektronik ortama taşınması ve tır sistemi kapsamının işletilmesi konuları öncelikli başlıklar olarak ele alındı.

Bolat'ın değerlendirmesi

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında somut teknik adımlar atıldığını belirterek, "Irak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmeler verimli ve başarılı şekilde devam ediyor. Burada Türk ve Irak ticaret insanlarının birbiriyle çalışmak için gösterdikleri büyük ilgiye gözlerimizle şahit olduk." ifadelerini kullandı. Bolat, ayrıca 26 Kasım'da İstanbul'da yapılacak 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo etkinliğine Iraklı yetkilileri ve firmaları davet ettiklerini de aktardı.

Selman: Özel sektörün önemi ve destek

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, toplantıların verimli geçtiğini vurgulayarak, Iraklı ve Türk iş insanlarının karşılaştığı engellerin kaldırılmasına odaklandıklarını söyledi. Selman, "Bizler de sizi var gücümüzle destekliyoruz. Gerçekten iki ülke arasındaki ticaret hacmi oldukça ileri ve iyi bir düzeyde... Benim kapım her zaman açık, önünüze çıkabilecek her türlü talebiniz için buradayım." dedi ve özel sektörün bu sürecin omurgası olduğuna dikkat çekti.

Sonuç: Protokoller imzalandı

Toplantı sonunda bakanlar Bolat ile Selman, JETCO 2. Dönem Protokolü ile Fuarcılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzalayarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde resmi adımları attı.

