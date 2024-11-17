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Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk Hava Sahası Talebini Reddetti

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:43
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk Hava Sahası Talebini Reddetti

Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hava Sahası Talebini Reddetti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi, Türk yetkilileri tarafından geri çevrildi. Bu karar, son günlerde yaşanan diplomatik gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Talebi ve Türkiye'nin Yanıtı

Edinilen bilgilere göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istemişti. Ancak Türk yetkililer, yapılan başvuruyu reddetti.

Güvenlik Endişeleri

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Herzog'un Azerbaycan ziyareti, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Bu durum, bölgedeki gerilmiş ilişkilerin bir göstergesi olarak algılanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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