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Türkiye, İsrail ile Lübnan'da Ateşkesin Sağlanmasını Destekliyor

Türkiye, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve kalıcı olmasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:07
Türkiye, İsrail ile Lübnan'da Ateşkesin Sağlanmasını Destekliyor

Türkiye, İsrail ile Lübnan Arasındaki Ateşkesi Destekliyor

Türkiye, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin kalıcı olmasını umduklarını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır" denildi.

Türkiye'nin, Lübnan'da iç barışın tesisi için gerekli desteği sunmaya hazır olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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