Türkiye: İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısını 'Terör Eylemi' İlan Etti

Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın değerlendirmesi

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir."

Açıklamada, İsrail'in filodaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına dikkat çekildi. Saldırının, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket eden sivilleri hedef aldığı ve bunun, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı 'faşist ve militarist' politikaların sadece Filistinlilerle sınırlı kalmadığını gösterdiği vurgulandı.

Bakanlık, saldırının Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara zarar vermemesinin ümit edildiğini kaydetti ve seyahatin başından bu yana filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşları ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

"Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır."

Uluslararası çağrı

Açıklamada son olarak, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın derhal kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.