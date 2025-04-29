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Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin katılımıyla Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Villa Pamphili'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:27
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Başladı

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Başladı

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında başladı. Zirve, basına kapalı olarak Villa Pamphili Konutu'nda düzenleniyor.

Katılımcılar

Zirveye, Türkiye’nin üst düzey yetkilileri de katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ve Faruk Acar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da toplantıda hazır bulundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de zirvede yer aldılar.

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı...

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında başladı. Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ile Faruk Acar katıldı.

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı...

Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında başladı. Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ile Faruk Acar katıldı.

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