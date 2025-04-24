Türkiye Kamu-Sen'den Üyelere Özel Mars Kart Tanıtımı

Türkiye Kamu-Sen, Mars Kart'ı Üyelerine Tanıttı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendikaya üye kamu görevlilerine yönelik avantajlı bir alışveriş imkanı sağlamaya yönelik Mars Kart'ı tanıttı. Kahveci, sendikanın genel merkezinde düzenlenen toplantıda, bu kartın üyelerin finansal hayatını kolaylaştıracak özel bir tasarıma sahip olduğunu belirtti.

Finansal Destek ve Alım Gücü

Kahveci, toplantıda yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde memur ve emekli maaşlarının reel olarak eridiğine dikkat çekti. Kamu çalışanlarını ve emeklileri korumak adına enflasyona endeksli maaş politikaları'na geçilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra Kahveci, maaşlara enflasyon farkı ödemelerinin aylık yansıtılması ve refah payı uygulaması gibi ek zam uygulamalarıyla alım gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.

Mars Kart ile Alışveriş Avantajları

Kahveci, Mars Kart ile üyelerinin çeşitli alanlarda indirimli hizmet ve alışveriş imkanlarına erişim sağlayacaklarını kaydetti. "Bu kart, tüm kredi kartlarının tek bir çatı altında toplanmasını mümkün kılıyor ve harcamalar tek bir kart üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca üyeler, mevcut kredi kartlarının kampanyalarından faydalanmanın yanı sıra Mars Kart'ın sunduğu indirim ve bonus kampanyalarından da yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

Özel İndirimlerle Daha Avantajlı Alışveriş

Kahveci, Mars Kart'la Türkiye genelinde binlerce üye iş yerinde özel indirimlerin geçerli olacağını belirti. "Üyelerimiz, restoranlardan mağazalara, tatil fırsatlarından sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda ayrıcalıklı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacaklar" dedi.

1 Mayıs Mitingi Duyurusu

Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara Kolej Meydanı'nda miting yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendikanın genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendikanın genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.