Türkiye, Kardiyoloji Sağlık Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

Türkiye, Kardiyoloji Sağlik Turizminde Ablasyonla Öne Çıkıyor

DUYGU YENER - Türkiye, modern sağlık altyapısı ve uzman kadrolarıyla kardiyoloji alanında sağlık turizminde çekim merkezi haline geliyor.

Klinik, teknoloji ve müdahaleler

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği'nde uygulanan ileri teknolojiyle donatılmış ablasyon ve ritim bozukluğu tedavileri, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeden hasta çekiyor.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, kliniğin köklü geçmişine, güçlü ekibine ve gelişmiş altyapısına vurgu yaparak kliniğin üç elektrofizyoloji laboratuvarı ile hizmet verdiğini belirtti.

Topaloğlu, iyi laboratuvar ve donanım sayesinde hastalara konforlu bir ortam sunulduğunu ve kliniğin hem ablasyon hem de pil girişimleri açısından Türkiye'nin en fazla işlem yapan kliniği olduğunu ifade etti.

Kalpte ritim bozukluklarının nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi yaşam kalitesini düşüren şikayetlere yol açtığını vurgulayan Topaloğlu, ablasyon işleminin ilaç tedavisine göre daha başarılı sonuçlar verdiğini anlattı. Kasıktan girilerek özel kateterlerle kalbe ulaşıldığını, üç boyutlu haritalama ve radyolojik yöntemlerle bozukluğa neden olan odakların ortadan kaldırıldığını ve bunun hastayı kendi normal ritmine döndürdüğünü belirtti.

Kardiyolojide sağlık turizminde artış

Topaloğlu, Türkiye'de sağlık turizminin geleneksel olarak estetikle anıldığını ancak şehir hastanelerinin devreye girmesiyle kardiyolojinin de öne çıktığını söyledi. Yurt dışından gelen hastaların hasta odaları ve laboratuvarları gördüklerinde etkilendiklerini ifade etti.

Topaloğlu, şehir hastanelerinin yapılmasıyla sağlıktaki ivmenin arttığını, özel sektörde de kardiyoloji alanına yönelik hasta geldiğini, gelen hastaların ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını ve altyapının hastaları tatmin ettiği için Türkiye'nin dünya rakiplerine göre daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Yurt dışından hekimlere eğitim

Prof. Dr. Topaloğlu, kliniğin sadece hasta tedavisiyle sınırlı kalmayıp uluslararası eğitim işbirliklerine de ev sahipliği yaptığını belirtti. Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği'ne hem Türkiye'den hem de yurt dışından hekimlerin eğitim için geldiğini vurguladı.

Kliniğe şu anda Azerbaycan ve Kosova'dan birer hekimin belli periyotlarla yaklaşık 6 ay süreyle eğitim almak üzere geldiği, kliniğin birçok uluslararası firmanın eğitim kliniği olarak akredite edildiği ve uluslararası meslektaşların vakalara eşlik edebildiği ifade edildi.

Kişisel vaka: Kosova'dan gelen hastaya ablasyon

Kosova'da yaşayan 54 yaşındaki İlır Pllana, kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, hastanın 2 yıldır süren çarpıntı şikayeti olduğunu ve ilaç tedavisiyle netice alınamayınca atriyal fibrilasyon ablasyon işlemi uygulandığını açıkladı. Hasta bir gün hastanede misafir edilip ertesi gün taburcu edilerek ülkesine gönderildi. Topaloğlu, kliniğin düzenli olarak yurt dışından hasta kabul ettiğini belirtti.