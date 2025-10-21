Türkiye-Katar Stratejik Ortaklığı Orta Doğu'ya İstikrar Sağlıyor

ALİ ALTUNKAYA - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta Doğu'ya istikrar sağladığını vurguladı. Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti ve yapılacak Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı ve İşbirliği Alanları

Göksu, Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok alanda yeni anlaşmaların imzalanacağını belirtti. 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan komitenin ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Göksu, bugüne kadar imzalanan ve kabul edilen 107 anlaşma ve 10 ortak bildiri ile önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok bakanın katılacağını aktaran Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir tarihi aşama oluşturacağını ifade etti.

Gazze Ateşkesi ve Arabuluculuk

Göksu, Türkiye ve Katarın uzun süreli insani ve diplomatik girişimleri sonucu Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlattı. İki ülkenin başarılı koordinasyonunun bölgesel istikrarı güçlendirdiğini belirten Göksu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılmasında çok önemli roller oynadılar.” dedi.

Görüşmelerde, Gazze’deki ateşkesin sorunsuz şekilde sürmesi ve uygun biçimde uygulanmasının ele alınacağını söyleyen Göksu, ayrıca Pakistan ve Afganistan arasındaki barış sürecinin ilerletilmesine yönelik çabaların da gündeme geleceğini bildirdi. Göksu, “Katar ve Türkiye olarak hedefimiz, Gazze’deki ateşkesin kalıcı olması ve ateşkesi bozacak adımların atılmaması.” ifadelerini kullandı.

Yeni Bölgesel Vizyon

Türkiye ile Katarın yalnızca ekonomik veya askeri işbirliği değil; aynı zamanda barış, istikrar ve insani diplomasi temelli yeni bir bölgesel vizyon inşa ettiğini vurgulayan Göksu, “Türkiye ve Katar stratejik ortaklığı Orta Doğu’ya istikrar sağlıyor.” dedi.

Göksu, iki ülkenin ortak diplomasi vizyonunun ideolojik değil, insani temelli bir arabuluculuk ekseni oluşturduğunu belirterek, bu yaklaşımın Gazze'nin yanı sıra Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında da etkili olduğunu aktardı. Türkiye ve Katarın barışa yönelik adımlarının bölge istikrarına katkı sunduğunu söyleyen Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hem iki ülke hem bölge hem de insanlık açısından faydalı olacağını umduklarını ifade etti.

Türkiye ve Katarın bölgede ve dünyada daha istikrarlı bir gelecek için birlikte çalıştığını belirten Göksu, iki ülkenin diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden tutumlarıyla krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

