Türkiye-Katar Stratejik Ortaklığı Orta Doğu'ya İstikrar Sağlıyor

Büyükelçi Mustafa Göksu: Türkiye ile Katarın stratejik ortaklığı Orta Doğu'ya istikrar sağlıyor; Erdoğan ve Şeyh Temim Gazze ateşkesinde kilit rol oynadı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:21
Türkiye-Katar Stratejik Ortaklığı Orta Doğu'ya İstikrar Sağlıyor

Türkiye-Katar Stratejik Ortaklığı Orta Doğu'ya İstikrar Sağlıyor

ALİ ALTUNKAYA - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta Doğu'ya istikrar sağladığını vurguladı. Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti ve yapılacak Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı ve İşbirliği Alanları

Göksu, Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda siyaset, ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok alanda yeni anlaşmaların imzalanacağını belirtti. 2014 yılında en üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan komitenin ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Göksu, bugüne kadar imzalanan ve kabul edilen 107 anlaşma ve 10 ortak bildiri ile önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok bakanın katılacağını aktaran Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir tarihi aşama oluşturacağını ifade etti.

Gazze Ateşkesi ve Arabuluculuk

Göksu, Türkiye ve Katarın uzun süreli insani ve diplomatik girişimleri sonucu Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlattı. İki ülkenin başarılı koordinasyonunun bölgesel istikrarı güçlendirdiğini belirten Göksu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılmasında çok önemli roller oynadılar.” dedi.

Görüşmelerde, Gazze’deki ateşkesin sorunsuz şekilde sürmesi ve uygun biçimde uygulanmasının ele alınacağını söyleyen Göksu, ayrıca Pakistan ve Afganistan arasındaki barış sürecinin ilerletilmesine yönelik çabaların da gündeme geleceğini bildirdi. Göksu, “Katar ve Türkiye olarak hedefimiz, Gazze’deki ateşkesin kalıcı olması ve ateşkesi bozacak adımların atılmaması.” ifadelerini kullandı.

Yeni Bölgesel Vizyon

Türkiye ile Katarın yalnızca ekonomik veya askeri işbirliği değil; aynı zamanda barış, istikrar ve insani diplomasi temelli yeni bir bölgesel vizyon inşa ettiğini vurgulayan Göksu, “Türkiye ve Katar stratejik ortaklığı Orta Doğu’ya istikrar sağlıyor.” dedi.

Göksu, iki ülkenin ortak diplomasi vizyonunun ideolojik değil, insani temelli bir arabuluculuk ekseni oluşturduğunu belirterek, bu yaklaşımın Gazze'nin yanı sıra Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında da etkili olduğunu aktardı. Türkiye ve Katarın barışa yönelik adımlarının bölge istikrarına katkı sunduğunu söyleyen Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hem iki ülke hem bölge hem de insanlık açısından faydalı olacağını umduklarını ifade etti.

Türkiye ve Katarın bölgede ve dünyada daha istikrarlı bir gelecek için birlikte çalıştığını belirten Göksu, iki ülkenin diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden tutumlarıyla krizlerin çözümüne aktif katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta...

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta Doğu’ya istikrar sağladığını söyledi. Büyükelçi Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti ve gerçekleştirilecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığın Orta...

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor