Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılı

Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'deki 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılıni kutluyor

Dışişleri Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılının kıvançla kutlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölge ülkeleriyle ilişkilerin çok yönlü şekilde geliştirildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve konsüler temsilinin 3 kat, ticaret hacminin ise 15 kat arttığı belirtildi. İkili ilişkilerin diplomatik, siyasi, ekonomik, insani ve kültürel yönlerde derinleştiği kaydedildi.

Diplomatik temsil ve açılımın kronolojisi

1998'de temelleri atılan bölge açılım politikası, 2006'da güncellendi ve aynı yıl Türkiye tarafından "Latin Amerika Yılı" ilan edildi. 2000'li yılların başında 6 büyükelçilikle sınırlı olan Türk diplomatik ve konsüler temsili, Şubat 2025'te Managua Büyükelçiliğinin açılmasıyla 19 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluk seviyesine ulaştı. Bölge ülkelerinin Türkiye'deki temsili ise 2025 itibarıyla 18 büyükelçilik ve 8 başkonsolosluk olarak güncellendi.

Karşılıklı üst düzey temaslar

Açıklamada yer verilen temaslara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şubat 2024'te G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Brezilya ziyareti ve Venezuela ile Meksika ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan ayrıca Mart 2024'te Küba Başbakan Yardımcısı, ADF 2024 kapsamında Panama Dışişleri Bakanı ile, Mayıs 2024'te Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu'na eş başkanlık, Haziran 2024'te Brezilya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti ve Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik üzere Brezilya ziyaretlerini gerçekleştirdi. Nisan 2025'te Şili Dışişleri Bakanı, Temmuz 2025'te El Salvador Dışişleri Bakanı Türkiye'de ağırlanmış; Temmuz 2025'te ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen BRICS Zirvesi kapsamında Brezilya'ya gidilmiştir.

Anlaşmalar ve savunma işbirliği

Türkiye ile 19 bölge ülkesinin dışişleri bakanlıkları arasında Siyasi İstişare Mekanizması bulunuyor. Brezilya (2010), Meksika (2013) ve Kolombiya (2022) ile ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. Ayrıca YKTK, ÇVÖA, STA ve çeşitli savunma sanayii işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Askeri işbirliği ve savunma sanayii

Türkiye, bölgeyle askeri işbirliğini geliştirmek amacıyla 5 bölge ülkesinde askeri ataşelik bulunduruyor. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele ile savunma sanayii tanıtımına yönelik ortak çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 8 Nisan 2024'te Şili, Santiago'da ASELSAN'ın Latin Amerika Bölge Ofisi açıldı.

Ticaret, yatırımlar ve ekonomik ilişkiler

Bölgeyle ticaret hacmi 2000'li yılların başındaki yaklaşık 1 milyar dolardan, 2024 sonunda 15,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye'nin bölgede 10 ülkede ticaret müşavirliği ve ticaret ataşeliği bulunuyor. DEİK bünyesinde 12 İş Konseyi aracılığıyla karşılıklı yatırımlar artıyor.

Kültürel işbirliği ve kalkınma projeleri

Türk Hava Yolları (THY) bölgedeki 8 ülkede 9 uçuş noktasına sahip. Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı merkezleri ile Türk dizilerinin etkisi, Türk diline ve kültürüne ilgiyi artırıyor. Türkiye Bursları programından bölgeden bugüne kadar 625 öğrenci faydalandı, 294 öğrenci ise Türkiye'de eğitimine devam ediyor.

TİKA, bölgede 2 bölgesel koordinasyon ofisiyle bugüne kadar 500'den fazla projeye imza attı. Türkiye ayrıca CARICOM Kalkınma Fonu, Amerikan Devletleri Örgütü, Karayip Devletleri Birliği, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi ve çeşitli BM ve bölgesel misyonlara gönüllü katkılarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Kapanışta, Dışişleri Bakanlığı tüm Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkileri ortak çıkarlar ve halkların refahını gözeterek daha da derinleştirme kararlılığını yineledi.