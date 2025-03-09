Türkiye Maarif Vakfı Bağdat’ta İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Irak'ın başkenti Bağdat’ta özel bir iftar programı gerçekleştirdi. Program, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil’in katılımıyla düzenlendi ve birçok önemli ismin bir araya gelmesine vesile oldu.

İftara, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi, Iraklı siyasi parti temsilcileri, Irak Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği personeli ve Türkmen toplumunun temsilcileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, Türkiye Maarif Vakfı’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri tanıtan bir video gösterimi yapıldı.

TMV Başkanı Özdil, Irak’ta gerçekleştirdikleri ziyaretler ve okullarını inceleme fırsatlarından bahsederek; "Görüştüğümüz Iraklı vatandaşların hepsi ‘ikinci vatanınıza hoş geldiniz’ dedi. Burada kendimizi ikinci ülkemizde hissettik,” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin ve velilerin gösterdiği özveriyle elde edilen başarıdan etkilendiğini belirten Özdil, “Bu başarıya katkı veren herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

TMV Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin, iftar sonrası yaptığı konuşmada, 55 ülkede 50 binden fazla öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini söyledi. Keskin, TMV'nin Irak’taki ilk okulunun Erbil'de açıldığını, ardından Bağdat ve daha sonraki süreçte Kerkük'te de okullar faaliyete geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, TMV okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görme imkânına sahip olduğunu vurguladı.

Çocukları Maarif Vakfı Bağdat Okulları'nda okuyan Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi, öğrencilerle yakından ilgilenen okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Fehim Çetin ise, “Türkiye Maarif Vakfı’nın bu faaliyetler kapsamında ülkemizi diğer ülkelerde olduğu üzere, Irak'ta en iyi şekilde temsil ettiğine inancımız tam,” dedi. Çetin, Türkiye-Irak ilişkilerinin ortak çıkarlar doğrultusunda güçleneceğini belirtti ve bu gelişmelerin bölgenin istikrarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İftarın ardından, Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencilerinin yaptığı tabloların sergilendiği bir resim sergisi de ziyaret edildi.