Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den Aileye Önemli Vurgu

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den Aile Vurgusu

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Forum boyunca dünyanın dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak paydasının "aile" olduğunu belirten Özdil, "Güçlü ailenin güçlü bir toplumu beraberinde getirdiğini" dile getirdi.

Küreselleşen Dünyada Ailenin Rolü

Özdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" teması üzerine konuştu. Ailelerin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özdil, bu forumun aile yapılarını tartışmak için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan birçok temsilcinin aileyi ön planda tutmasının, toplumların geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Özdil, aile değerlerinin korunmasının toplumsal bütünlük için zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.