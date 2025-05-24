Türkiye Maarif Vakfı Tunus'ta 'Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı' Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus’ta Eğitim Fuarı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus’ta Türk üniversitelerini tanıtmak amacıyla etkileyici bir eğitim fuarı düzenledi. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen fuara, Türkiye’den 19 üniversite katıldı.

Fuarın Önemli Katılımcıları

Başkent Tunus’ta gerçekleştirilen fuarın açılışına, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Türkiye'den bazı üniversitelerin rektörleri ile Tunus’taki Türk kurumları temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

Büyükelçi Demircan'dan Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Demircan, AA muhabirine verdiği demeçte, yabancı öğrencilerin eğitim için Türkiye'yi tercih etmesinin önemine değinerek, şu an Türkiye’de 350 bin yabancı öğrencinin eğitim aldığını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin yabancı öğrenci hedefini gerçekleştirmek için çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

TMV'nin Faaliyetleri ve Hedefleri

TMV’nin yurtdışındaki faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, "TMV sadece uluslararası okullar kurmuyor, aynı zamanda Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için ciddi çaba gösteriyor. Bu fuarlarla dünya genelinden Türkiye’ye uluslararası öğrenci getirmeye katkı veriyoruz," şeklinde konuştu.

Katılımcı Üniversiteler

Bu yılki fuar, Doğu Akdeniz, İstanbul Medipol, Yüksek İhtisas, Bursa Uludağ, Gebze Teknik, TOBB, European Lefke, ODTÜ, Burdur Mehmet Akif Ersoy, TED, Erzincan Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret, İzmir Ekonomi, Sebahattin Zaim, Gelişim, Anadolu, Kafkas, OSTİM Teknik ve Okan üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar, Tunuslu öğrencileri Türkiye'de eğitim almaları konusunda bilgilendirmek ve destek vermek amacıyla başarılı bir platform oluşturdu.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Ajansı, Tunus’ta Türk üniversitelerini tanıtmak amacıyla eğitim fuarı düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Ajansı, Tunus’ta Türk üniversitelerini tanıtmak amacıyla eğitim fuarı düzenledi.