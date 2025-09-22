Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Aksaz/Muğla'da Başladı

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı Aksaz/Muğla'da başladı; amaç dostluk ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:05
MSB duyurdu: Dostluk ve karşılıklı çalışabilirlik amaçlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da başladı.

MSB'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Dostluk denizinde işbirliği, 'mavi vatan'da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor."

Paylaşımda ayrıca tatbikata ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'da başladığı bildirildi.

