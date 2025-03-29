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Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

TİKA, Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimleri ile Türkiye’nin tecrübelerini paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:22
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor

Türkiye, Moldova'nın Arama Kurtarma Kapasitesini Güçlendiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) çerçevesinde Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

Temel ve İleri Düzey Eğitimler Gerçekleştirildi

TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (İGSU) işbirliğinde, 21-25 Ekim tarihleri arasında Moldovalı uzmanlara temel düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildi. Ayrıca, 24-28 Mart tarihlerinde Moldova'da yapılan ileri düzey eğitim için AFAD'dan 5 eğitmen gönderildi ve eğitime 30 uzman katıldı.

Eğitimlerin Kapanış Töreni ve Sertifika Dağıtımı

Eğitim programının sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen kapanış törenine, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği yetkilileri ve TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete ile Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea katıldı. Törende konuşan Mete, TİKA'nın bu tür faaliyetlerle Türkiye'nin tecrübelerini dost ülkelere aktardığını vurgulayarak, "Bu, TİKA'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda çeşitli eğitimler hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Oprea ise, Türkiye'ye sağlayacağı eğitimden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Bu tür eğitim programları vesilesiyle gerçekleştirilen tecrübe paylaşımını çok önemsiyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllara yayılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, eğitim programına katılan uzmanlara sertifika verilmesiyle sona erdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor. TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (İGSU) işbirliğinde 21-25 Ekim'de Moldovalı uzmanlara temel düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor. TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (İGSU) işbirliğinde 21-25 Ekim'de Moldovalı uzmanlara temel düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildi.

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