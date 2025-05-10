Türkiye, Myanmar'daki Depremzedelere Yardım Gönderdi

Türkiye'den Myanmar'a Yardım Eli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından zor durumda kalanlara yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

AFAD'dan Açıklama

AFAD'dan gelen açıklamada, "Devletimizin, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yardım Malzemeleri Yolda

28 Mart'ta meydana gelen depremin etkilediği bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleri arasında gıda, ilaç, çadır ve taşınabilir ocak gibi temel yaşam malzemeleri bulunuyor. AFAD, "İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Nepido Büyükelçiliğimiz ile işbirliği ve koordinasyon içinde bu yardımları temin ettik," dedi.

AFAD, gönderilen yardımların yanı sıra Türkiye'nin geçmiş olsun dileklerini de birlikte iletiyor ve "İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz," vurgusunu yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.