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Türkiye'nin 4,5G İle Buluşmasının Üzerinden 9 Yıl Geçti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de 4,5G abone sayısının 87,5 milyona ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:02
Türkiye'nin 4,5G İle Buluşmasının Üzerinden 9 Yıl Geçti

Türkiye'nin 4,5G İle Buluşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4,5G teknolojisiyle tanışmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini açıkladı. Ülkede toplam 94.5 milyon mobil abonenin bulunduğunu belirten Uraloğlu, bunların yaklaşık 87.5 milyonunun 4,5G abonesi olduğunu ifade etti.

Dijital Hizmetlerin Tarihçesi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki dijital mobil hizmetlerin tarihine de değinerek, 1994 yılında 2G ile başlayan sürecin, 2001'de Turkcell ve Telsim ile geliştiğini hatırlattı. Daha sonra Aria ve Aycell ile bu alana yeni oyuncular katıldı, bu iki marka daha sonrasında Avea olarak birleşti.

4,5G'nin Getirdikleri

Uraloğlu, 2009'da yapılan 3G yetkilendirmesiyle mobil geniş bant internetin yaygınlaştırıldığını ve ardından LTE teknolojisi ile 4G hizmetlerinin ortaya çıktığını belirtti. 4,5G'nin LTE Advanced teknolojisini desteklediğini kaydeden Uraloğlu, 4,5G hizmetinin yetkilendirilmesi için 26 Ağustos 2015'te düzenlenen ihale ile mevcut 3 şirkete frekans bantları tahsis edildiğini vurguladı. Hizmetin 1 Nisan 2016'da başlamasıyla birlikte, hızlı internet ve düşük gecikme süresi gibi avantajlar sunan 4,5G teknolojisi Türkiye'de etkinleşti.

Mobil İletişimde Dönüşüm

Bakan Uraloğlu, mobil iletişimde 4,5G teknolojisinin sağladığı olanakların altını çizerek, hızlı veri akışı, kesintisiz iletişim, yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş multimedya entegrasyonunun sağlandığını belirtti. 2024 Eylül ayı itibarıyla, 4,5G hizmetine uygun cihaz sayısının 75 milyon 340 bin 251 olduğunu ifade etti.

5G ve Yerli Teknoloji Vurgusu

Uraloğlu, gelecekte hayata geçmesi planlanan 5G teknolojisi için yerli malı ürün kullanma zorunluluğunun önemine dikkat çekti. 5G teknolojisinin 4,5G'den 10 kat daha hızlı internet sağlayacağını ve önemli dönüşümler yaşatacağını söyledi. Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, yerliliği artırmayı hedefliyor.

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