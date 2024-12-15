Türkiye'nin 5G İhaleleri ve Ekonomik Gelişmeler 2025'te Belirleniyor

5G için İhale Süreci Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazmayı hedeflediklerini belirtti. 2026'da hizmete girmesi planlanan 5G için ihale edilecek frekanslar belirlendi. Uraloğlu, "Gelecek yıl ihalesi yapılıp 2026'da kullanıma başlamayı planladığımız, yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkat çeken 5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız" dedi. Bakan, 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekanslarının ihale için hazır hale getirildiğini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek amacıyla ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. İşçi ve işveren tarafının, sunulan veriler sonrasında pazarlık yapması bekleniyor.

Banyas Katliamının Tanıkları Konuştu

Beşşar Esed rejimi güçlerinin 2013'te Banyas’ta 248 sivili öldürdüğü katliamın tanıkları, yaşadıkları dehşeti anlattı. Nişanlısı katledilen Abdüssettar Halil, olay sırasında yaşanan korkunç anları anlatarak, "6 aylık bir bebek vardı, susturulamadığı için silahla vuruldu" ifadelerini kullandı.

TikTok'ta İçerik Kaldırma Sayısı Rekor Kırdı

TikTok, Türkiye'de 6 ay içinde 7,1 milyon içeriği topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı. TikTok'un Orta Doğu, Afrika, Pakistan ve Güney Asya Kamu Politikaları Direktörü Emir Gelen, ihraç edilen içeriklerin büyük çoğunluğunun kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce silindiğini belirtti.

Sosyal Medya ve Beyin Çürümesi Sorunu

Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk, sosyal medyanın aşırı kullanımının çocuklar ve ergenler üzerinde yoğun etkilerini vurguladı. Beyin çürümesi, entelektüel fonksiyonların gerilemesi olarak tanımlanmakta ve bu duruma karşı ebeveynlerin rol model olması gerektiğini belirtti.

116 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Topkapı Fukaraperver Cemiyeti, 1908’den beri ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Cemiyet Başkanı Selma Cebeci, yardımların babadan oğula akarak geldiğini, herkesin kendi bütçesiyle katkıda bulunduğunu ifade etti.

Erciyes'te Kayak Eğlencesi

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverlerin renkli maskeleri ve kasklarıyla dolup taşıyor. Kayakçı Hasan Basri Özdamar, canavar maskesinin ilgi çektiğini belirtti.

Türk Hazır Giyim Sektörü 2030’da Yükselişte

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, 2030 yılı ve sonrası için ciddi marka çıkışı beklediklerini ifade etti. Türkiye, hazır giyimde dünya genelinde beşinci büyük üretici konumunda.

Kırgızistan’a İhracat Rekoru

Türkiye, Kırgızistan’a 88,4 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatını gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, 37,9 milyon dolarlık ihracatla lider konumda.

Güney Kore'deki Siyasi Dönüm Noktası

Prof. Dr. Oh Chong-jin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un azledilmesinin ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği üzerinde derin etkiler yaratabileceğini belirtti.

Genç Satranççıdan Çarpıcı Başarı

Milli satranççı Gülenay Aydın, 4 yaşında başladığı satrançta 200'den fazla madalya kazanarak dikkat çekti. 18 yaşındaki Aydın, büyükusta unvanı için hedeflerini net bir şekilde belirledi.