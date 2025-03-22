Türkiye'nin 7 Yeni Milletlerarası Anlaşması Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 yeni milletlerarası anlaşmasını Resmi Gazete'de onayladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:42
Türkiye'nin 7 Yeni Milletlerarası Anlaşması Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'nin Yeni Anlaşmaları Resmi Gazete'de

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile toplamda 7 milletlerarası anlaşmayı Resmi Gazete'de yayımladı. Bu anlaşmalar, ülkeler arası işbirliğini artırmayı ve ticareti geliştirmeyi hedefliyor.

Önemli Tarihler ve Anlaşmalar

Yayımlanan anlaşmalar arasında, 2 Ocak 2025'te imzalanan (Interreg VI-A) IPA Bulgaristan-Türkiye Programı Uygulama Anlaşması yer alıyor. Bu anlaşma, programın yönetim ve uygulanmasına dair genel hükümleri belirleyerek tarafların görev dağılımını düzenliyor.

Ayrıca, Bonn'da 16 Kasım 2023'te imzalanan Türk-Alman Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimini desteklemek için 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak geçici geçiş belgesi kotalarını belirliyor.

Cezayir ve Zambiya ile Anlaşmalar

Cezayir'de 21 Kasım 2023'te imzalanan Tüketicinin Korunması Anlaşması, iki ülke arasında ürün ve hizmetlerin kalite kontrolüne yönelik işbirliği çerçevesini belirliyor.

Diğer yandan, Zambiya'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, iki ülke arasında tarım ve gıda alanlarında işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım.

Orman Yangınları ile Mücadele

Belgrad'da 7 Eylül 2022'de imzalanan Orman Yangınları ile Mücadele Mutabakat Zaptı, Türkiye ve Sırbistan arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Kazakistan ve Özbekistan ile İşbirliği

Ankara'da 10 Mayıs 2022'de imzalanan Bilgi Paylaşımı Anlaşması, iki ülke arasındaki gümrük işlemlerinin basitleşmesini sağlarken, Özbekistan ile yapılan Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolleri de eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

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