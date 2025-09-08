Türkiye'nin Astronotları İlk Ders Zilinde Ankara'da Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilere konuk oldu. Ziyaretler, gençlerin uzay ve bilim alanına ilgisini artırmayı hedefledi.

Alper Gezeravcı'nın ziyaretleri

Gezeravcı, Keçiören Nuri Pakdil Anadolu Lisesi, Pursaklar Ülker İlkokulu ve Pursaklar Saray Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Tuva Cihangir Atasever'in katıldığı dersler

Atasever, Altındağ Gülpınar Şehit Fatih Korçam İlkokulu, Mamak Sultan Alparslan İlkokulu ve Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle derse katıldı.

Astronotlar, uzay çalışmaları hakkında bilgi vererek, astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde öğrencilerin soruları yanıtlandı ve mesleki yönelimlerine katkı sağlanması amaçlandı.