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Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Oba: "Afrika'nın Refahı ve Barışı Tüm Dünyaya İyi Gelecek"

Büyükelçi Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül yaklaşımını vurgulayarak, kıtanın refah ve barışının global bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:12
Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Oba: "Afrika'nın Refahı ve Barışı Tüm Dünyaya İyi Gelecek"

Türkiye'nin Afrika'ya Yaklaşımı Güçleniyor

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi yaklaşımının önemini vurgulayarak, "Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek" dedi.

Afrika’nın Potansiyeli

25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini değerlendiren Oba, Afrika'nın tarihi zorluklarına rağmen büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Genç nüfusu, doğal kaynakları ve kültürel zenginlikleriyle kıtanın bir bütün oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin Diplomatik Atılımı

Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik stratejilerinin yalnızca ekonomik çıkarlarla sınırlı olmadığını, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini aktardı. "Türkiye, artık Afrika'nın bir başkenti" diyerek, 44 büyükelçilikle önemli bir diplomatik atılım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Afrika İle Eşit Ortaklık

Büyükelçi, Türkiye'nin Afrika'yı eşit bir ortak olarak gördüğünü ve bu samimiyetin Afrikalı muhataplar tarafından takdir edildiğini dile getirdi. Barış ve arabuluculuk çabalarına katkı sağlandığını belirterek, Türkiye'nin Somali-Etiyopya hattındaki rolünü hatırlattı.

Türkiye-Gambiya İlişkileri Gelişiyor

Gambiya ile ilişkilerin çok yönlü geliştiğini belirten Oba, bu küçük ülkenin Batı Afrika için stratejik bir kapı olduğunu vurguladı. 2024 itibarıyla Türkiye-Gambiya ticaret hacminin 88 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

TİKA'nın Gambiya'daki Etkisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Gambiya'daki projelerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Oba, kadınlara yönelik projelere ve çöp toplama alanında eğitime verdikleri önemi de aktardı.

Kültürel Varlık Artışı

Oba, Gambiya'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığını ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkçe dil kurslarında 32 öğrencinin ders aldığını ve bu sayının artırılacağını söyledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi...

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi yaklaşım sergilediğini belirterek "Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek." dedi. Büyükelçi Oba, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi...

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi yaklaşım sergilediğini belirterek "Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek." dedi. Büyükelçi Oba, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

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