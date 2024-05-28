Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu: Hayat olumsuz etkilendi

Birçok ilde sağanak ve dolu etkili oldu

Konya, Çorum, Yozgat, Aksaray, Amasya ve Nevşehir gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve tarım arazileri su altında kalırken, bazı evlerde zarar meydana geldi. İşte detaylar:



Konya: Konya'nın Sancaklar Mahallesi'nde köyde bir evin önü ve bahçesi su altında kaldı. Aynı bölgedeki Hasaoba mevkisinde ise 20 yıllık bir iğde ağacına yıldırım düştü.

Aksaray: Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen öğrenciler sel sularına kapılarak su kanalına düştü.

Çorum: Öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırarak il merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Alaca ilçesine bağlı köylerde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı.

Osmancık ve Dodurga: Osmancık ilçesinde yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle 20 ev ve iş yerini su bastı. Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

Amasya: Beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Derelerin debisi yükselirken, AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.





Yozgat: Yozgat'ta kuvvetli yağış nedeniyle mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiği aksattı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir: İkindi vakti başlayan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Ulaşımın sağlanması için ekipler yoğun çaba harcadı, ancak bazı bölgelerde trafik aksadı.