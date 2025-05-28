Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Kırgızistan'ın Oş Bölgesini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması amacıyla Kırgızistan'ın Oş bölgesini ziyaret etti.

Görevine bir ay önce başlayan Ökem'e, TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov ve Türkiye'nin Oş Fahri Konsolosu Arslanbek Bayogliyev eşlik etti.

Ökem, başkent Bişkek'ten sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş'ta Bölge Valisi Elçibek Cantayev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut işbirliği konularını masaya yatırdılar. Vali Cantayev, Türkiye ile ilişkilerin her alanda başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, TİKA'nın bölgedeki eğitim, altyapı, kültür ve sağlık alanlarındaki projelerinin önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Ökem, Oş'u çalışkan insanların şehri olarak bildiklerini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, TİKA'nın Türkiye ile Kırgızistan arasında önemli bir köprü olduğunu ifade etti.

Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ile gerçekleştirilen görüşmede ise Oş'un tarım ve ticaret merkezi olduğunu söyledi. Toktorbayev, Türk halkını kardeş halk olarak gördüklerini, Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin Kırgızistan'a gösterdiği ilginin kendilerine çok iyi hissettirdiğini aktardı.

Toktorbayev ayrıca, Oş'un Türkiye'deki 8 şehir ile "kardeş şehir" olduğuna değinerek, bu ilişkilerin geliştirilmesine önem vereceklerini ifade etti.

Büyükelçi Ökem ve beraberindeki heyet, Oş'ta düzenlenen "Yeşil Dünya" adlı Türk Dünyası Genç Şairler Festivalini de ziyaret etti. Ülkede ilk kez gerçekleştirilen festival, Oş Devlet Üniversitesi'nde başladı ve üç gün sürecek. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Kırgızistan’dan genç şairlerin katıldığı festivalde pek çok etkinlik düzenlendi.

Festival kapsamında geleneksel Türk yemekleri ve kıyafetleri tanıtılırken, üst düzey katılımcılarla birlikte çeşitli geçit törenleri de gerçekleştirildi. Ökem, Oş bölgesindeki temasları çerçevesinde Ahıskalı Türklerle bir araya gelerek, Özgen Minaresi, müze ve türbesinin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında inşa edilen İmam Serahsi Türbesi, camisi ve külliyesini de ziyaret etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla ülkenin Oş bölgesini ziyaret etti. Ökem, başkent Bişkek'ten sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş şehrinde Bölge Valisi Elçibek Cantayev ile görüştü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla ülkenin Oş bölgesini ziyaret etti. Ökem, başkent Bişkek'ten sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş şehrinde Bölge Valisi Elçibek Cantayev ile görüştü.