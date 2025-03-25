Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok"

Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını ve uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:06
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye’deki yeni dönemin tarihi bir fırsat sunduğunu ve uluslararası toplumun bu fırsatı desteklemesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok mesajını verdi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Açıklamalar

BMGK’de gerçekleştirilen oturumda, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen başkanlığında Suriye’deki insani ve siyasi durum değerlendirildi. Yıldız, Suriye halkının bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtirken, uluslararası toplumun Suriye halkına yardımcı olmak için destek sunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Sürekli Desteği

Yıldız, Türkiye’nin, istikrarlı ve güvenli bir Suriye için gerekli yardımları sağlamaya devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, Suriye ile ilişkilerde kapsayıcı ve temsili bir yönetimin önemini vurguladı.

Ayrıca, Lazkiye ve çevresindeki bölgedeki bazı provokasyonlara dikkat çekerken, eski rejimin kalıntıları tarafından düzenlenen saldırıların, mezhepsel çatışma olarak nitelendirilmemesi gerektiğini; bunun aksine, bu çabaların Suriye’yi istikrarsızlaştırmak amacıyla desteklenen girişimler olduğunu belirtti.

Terörist Gruplara Karşı Katı Duruş

Yıldız, Suriye’deki geçiş sürecinin, uluslararası BM rehberliğinde ve Suriyelilerin liderliğinde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, şöyle konuştu: Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG/SDG için yer yok. Bu grupların ortadan kaldırılması, barışçıl ve birleşik bir Suriye’ye ulaşmak için kritik öneme sahiptir.”

Yıldız, PKK/YPG/SDF’nin derhal silahsızlandırılması ve ulusal bir ordunun kontrolü altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail Saldırılarına Tepki

Yıldız, İsrail'in Suriye’ye yönelik daimi saldırılarının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bu durumu uluslararası topluma, özellikle BMGK’ya ileterek seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Yıldız, “BM, İsrail'in Suriye’ye yönelik artan saldırganlığına karşı sesini yükseltmelidir.” diyerek BMGK’nın derhal harekete geçmesini talep etti.

Ekonomik Toparlanma ve Yaptırımlar

Ayrıca, Suriye’de kritik altyapının yeniden inşasının ve ekonomik toparlanmanın acil öncelikler arasında olduğunu hatırlatan Yıldız, Suriye halkının uluslararası toplumun tam desteğine ihtiyaç duyduğunu yineleyerek yaptırımların koşulsuz olarak kaldırılması çağrısını yaptı.

Yıldız, “Suriye halkı, hayatlarını onur ve barışla yeniden inşa edebilmeleri için acılardan kurtulmayı hak ediyor.” dedi ve Türkiye’nin tüm Suriye nüfusuna fayda sağlayacak samimi çabalara destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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