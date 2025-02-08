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Türkiye'nin Dijitalleşme Yatırımları ve Ekonomi Raporu

Bakan Kacır, Türkiye'nin dijitalleşme yatırımlarını desteklediklerini açıkladı. Deprem bölgesinde imalat sanayisi hızla toparlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:46
Türkiye'nin Dijitalleşme Yatırımları ve Ekonomi Raporu

Bakan Kacır: "Küresel şirketlerin Türkiye'nin dijitalleşme hızını artıracak yatırımlarına destek veriyoruz"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla küresel şirketlerin yatırımlarına destek verdiklerini duyurdu. İstanbul'da gerçekleştirilen açıklamada, farklı ülkeler ve şirketlerin Türkiye'de dijital ekosistemi geliştirici yatırımlar yaptığını belirten Kacır, bu yatırımların Türkiye'nin dijitalleşme sürecine önemli katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Yıkıntılar Arasından "Üretim ve İhracat Üssü" Çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, Mart 2023'te dibi gören depremler sonrası deprem bölgesindeki illerin imalat sanayi kapasite kullanım oranı, devletin sağladığı desteklerle 2024 sonunda Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak. 2024 yılında deprem bölgelerindeki toplam ihracatın yüzde 5,6 artarak 19,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İstanbul'un Esenyurt İlçesi 57 İlden Daha Kalabalık

Esenyurt, İstanbul'un en kalabalık ilçesi konumundayken, Ankara'nın Çankaya ilçesi geçen yıl Gaziantep'in Şahinbey ilçesini geçerek ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi ise 1678 kişiyle Konya'nın Yalıhüyük ilçesi.

Kırsalda Nüfus Azalıyor

Türkiye'de kırsal nüfus, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 6,6'sı belde ve köylerde yaşıyor. En yüksek köy nüfusu Afyonkarahisar'da, en düşük ise Tunceli'de tespit edildi.

Metrolarda Yangın Güvenliği İçin Bilinçli Davranış Önerileri

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ali Şükrü Cihan, metrolardaki yangın güvenliği için tahliye süreçlerinin kolaylaştırılması adına bilinçli davranmanın önemine dikkat çekti.

Sigarayı Bırakmak İsteyenler ALO 171'i Tercih Ediyor

2024 yılında ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na 308 bin 222 kişi başvurdu. Türkiye genelinde 565 sigara bırakma polikliniğinde 150 bin 467 muayene gerçekleşti.

Küresel Piyasalarda Gözler ABD'deki Enflasyona Çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasının, enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceğine dair endişeler gündeme geldi. Gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek.

Togg Elektrikli Araç Satışlarında Önde

Togg, Ocak ayında 1570 satış gerçekleştirerek en yakın rakibine 555 araç fark attı.

Bahreyn Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye Destek

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Türkiye ile ilişkilerin önemini vurguladı ve Türkiye’nin uluslararası barışa olan katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Küresel Uçuş Ağı Genişliyor

Havalimanı, 2025'te Asya ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanmayı planlıyor. Malezya Havalimanları Holdings Berhad Yönetici Direktörü Dato İzani, yeni hatların yolcu sayısını artıracağını açıkladı.

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