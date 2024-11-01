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Türkiye'nin Enerji Yatırımları ve Ekonomik Gelişmeler

Türkiye, yenilenebilir enerji ve uluslararası yatırımlarda önemli adımlar atarken, ekonomideki iyileşmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:45
Türkiye'nin Enerji Yatırımları ve Ekonomik Gelişmeler

1. Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu

Türkiye, gelecek yıl yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verecek. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, YEKA modeli kapsamında toplam 3 bin megavatlık güneş ve 2 bin 850 megavatlık rüzgar enerjisi ihaleleri tamamlandı. Yeni YEKA ihalelerinin yanı sıra deniz üstü rüzgar santralleri için de projeler geliştirilecek.

2. Rekor Yatırım: Uluslararası Finans Kurumu

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 2024 mali yılında Türkiye'ye yönelik 3,6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmeyi onayladı. IFC'nin Türkiye'deki faaliyetleri, bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya'dan sonra en büyük üçüncü ülke konumuna taşıdı.

3. Gazeteci Cinayetleri Sorunu

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyadaki gazeteci cinayetlerinin %90'ı hala çözüme kavuşturulmadı; yalnızca %13'ünde yargı bir karara varıldı.

4. Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi

Türkiye'nin Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, 9 ayda 25 milyar dolara yaklaşarak geçen yılın tamamında 34,7 milyar doları buldu.

5. Avrupa'nın Beklentileri

Brüksel, ABD seçim sonuçlarının güvenlik ve savunma politikaları üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, olası bir Trump zaferinin AB'yi zor bir döneme sokabileceğini belirtiyor.

6. Gazze'deki Durum

Budist rahip Santamano, Budizm’in Gazze konusundaki sessizliğinin kırılması gerektiğini vurguladı.

7. Ekonomi Verileri ve Güven Endeksleri

Ekonomik güven endeksleri, son aylarda yükseliş gösterirken, enflasyon beklentileri de düşüşe geçti. Uzmanlar, bu durumun Merkez Bankası’nın rezervlerinin artışının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

8. Belçika'da Ayrımcılık Raporu

Belçika Eşit Fırsat Merkezi, ayrımcılığın çoğunlukla Müslümanlara yönelik yapıldığını açıkladı.

9. Gazze'de Sağlık Sorunları

Gazze’de görev yapan Fransız doktor, bölgede işlevsel hastane kalmadığını bildirdi.

10. Tarihi Eserlerin İadesi

Türkiye'ye kaçırılan 1500 yıllık eserler, İsviçre’den geri döndü.

11. Tüketici Hakları Uyarısı

Tüketici dernekleri, sadakat kartlarında biriken puanların kullanım süreleri hakkında uyarılarda bulundu.

12. Ekmeğin Fiyatı Stabil Kalacak

Türkiye'de ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar bir değişiklik beklenmediği açıklandı.

13. Yeşilyurt'taki Konut Teslimleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedelere anahtar teslimi işlemleri sürüyor.

14. Altın Talep Beklentileri

Dünya Altın Konseyi, altın yatırımında yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

15. Çip Üretimindeki Jeopolitik Rekabet

Yarı iletken üretiminde artan jeopolitik rekabetin ülkeler için daha da önemli hale geleceği bildirildi.

16. Prostat Kanseri ve Beslenme Önerileri

Akdeniz diyeti, prostat kanserinden korunmada önerilen bir beslenme biçimi olarak öne çıkıyor.

17. Juventus'un 127. Yılı

İtalya'nın köklü futbol kulübü Juventus, 127. yaşını kutluyor.

18. İstanbul Maratonu'nun 46. Yılı

İstanbul Maratonu, 46. yılını kutluyor.

19. Başpehlivanın İleri Görüşü

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ebedi altın kemer hedefini annesine ithaf etmek istediğini açıkladı.

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