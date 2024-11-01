Türkiye'nin Enerji Yatırımları ve Ekonomik Gelişmeler

1. Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Vizyonu
Türkiye, gelecek yıl yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verecek. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, YEKA modeli kapsamında toplam 3 bin megavatlık güneş ve 2 bin 850 megavatlık rüzgar enerjisi ihaleleri tamamlandı. Yeni YEKA ihalelerinin yanı sıra deniz üstü rüzgar santralleri için de projeler geliştirilecek.
2. Rekor Yatırım: Uluslararası Finans Kurumu
Uluslararası Finans Kurumu (IFC), 2024 mali yılında Türkiye'ye yönelik 3,6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmeyi onayladı. IFC'nin Türkiye'deki faaliyetleri, bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya'dan sonra en büyük üçüncü ülke konumuna taşıdı.
3. Gazeteci Cinayetleri Sorunu
Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyadaki gazeteci cinayetlerinin %90'ı hala çözüme kavuşturulmadı; yalnızca %13'ünde yargı bir karara varıldı.
4. Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi
Türkiye'nin Türk lirasıyla dış ticaret hacmi, 9 ayda 25 milyar dolara yaklaşarak geçen yılın tamamında 34,7 milyar doları buldu.
5. Avrupa'nın Beklentileri
Brüksel, ABD seçim sonuçlarının güvenlik ve savunma politikaları üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda. Uzmanlar, olası bir Trump zaferinin AB'yi zor bir döneme sokabileceğini belirtiyor.
6. Gazze'deki Durum
Budist rahip Santamano, Budizm’in Gazze konusundaki sessizliğinin kırılması gerektiğini vurguladı.
7. Ekonomi Verileri ve Güven Endeksleri
Ekonomik güven endeksleri, son aylarda yükseliş gösterirken, enflasyon beklentileri de düşüşe geçti. Uzmanlar, bu durumun Merkez Bankası’nın rezervlerinin artışının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
8. Belçika'da Ayrımcılık Raporu
Belçika Eşit Fırsat Merkezi, ayrımcılığın çoğunlukla Müslümanlara yönelik yapıldığını açıkladı.
9. Gazze'de Sağlık Sorunları
Gazze’de görev yapan Fransız doktor, bölgede işlevsel hastane kalmadığını bildirdi.
10. Tarihi Eserlerin İadesi
Türkiye'ye kaçırılan 1500 yıllık eserler, İsviçre’den geri döndü.
11. Tüketici Hakları Uyarısı
Tüketici dernekleri, sadakat kartlarında biriken puanların kullanım süreleri hakkında uyarılarda bulundu.
12. Ekmeğin Fiyatı Stabil Kalacak
Türkiye'de ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar bir değişiklik beklenmediği açıklandı.
13. Yeşilyurt'taki Konut Teslimleri
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedelere anahtar teslimi işlemleri sürüyor.
14. Altın Talep Beklentileri
Dünya Altın Konseyi, altın yatırımında yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.
15. Çip Üretimindeki Jeopolitik Rekabet
Yarı iletken üretiminde artan jeopolitik rekabetin ülkeler için daha da önemli hale geleceği bildirildi.
16. Prostat Kanseri ve Beslenme Önerileri
Akdeniz diyeti, prostat kanserinden korunmada önerilen bir beslenme biçimi olarak öne çıkıyor.
17. Juventus'un 127. Yılı
İtalya'nın köklü futbol kulübü Juventus, 127. yaşını kutluyor.
18. İstanbul Maratonu'nun 46. Yılı
İstanbul Maratonu, 46. yılını kutluyor.
19. Başpehlivanın İleri Görüşü
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ebedi altın kemer hedefini annesine ithaf etmek istediğini açıkladı.