Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Futbol Turnuvasında Şampiyon

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın sonucunu ve katılımları hakkında bilgi verdi. Topçu, "Sayın (IKBY) Başbakan Mesrur Barzani ve hükümetin kıymetli bakanları da aramızdaydı. Bu bir dostluk mücadelesi. Bizim takımımız gerçekten en başından bu yana çok centilmen bir şekilde turnuvanın ahlakına ve anlayışına uygun olarak mücadele etti" dedi.

Bu mutlu organizasyon için Dış İlişkiler Departmanı’na teşekkür eden Topçu, "Çok kıymetli arkadaşlarımı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Erbil Başkonsolosluğu takımının teknik direktörü ve Muavin Konsolosu Ali Berslan Aslankaya, turnuva serüvenlerinden bahsederek, "İlk maçımızda Ürdün’e kaybettik, elenmenin eşiğinden döndük. Finalde tekrar Ürdün ile karşılaştık. 3-0’dan geri dönüp penaltılarda kazanmayı bildik. Tüm takım arkadaşlarıma ve ekibe teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık" açıklamasında bulundu.

Aslankaya, turnuvanın mükemmel bir şekilde geçtiğini belirterek organizasyonu gerçekleştiren Dış İlişkiler Departmanı'na da teşekkür etti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, zafere ulaşarak şampiyonluk kupasını IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin elinden aldı. Turnuva boyunca Türk bayraklarıyla destek veren çok sayıda Türk vatandaşı, bu başarının gururunu bir arada yaşadı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvasında şampiyon oldu. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, sevinç yaşadı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından düzenlenen Diplomatik Futbol Turnuvasında şampiyon oldu. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu takımı, sevinç yaşadı.