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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:03
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile Görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bilgi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, IKB'deki hükümet kurma müzakereleri, Bütçe Kanunu değişikliğinin Irak Temsilciler Meclisi'nde onaylanması, petrol ihracatı konularının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında derinlemesine bir sohbet gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan...

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani (sağda) ile Erbil'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan...

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (solda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani (sağda) ile Erbil'de bir araya geldi.

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