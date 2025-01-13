Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Erbil'de Türkiye ile IKBY arasında önemli görüşmeler yapıldı; Barzani'nin Türkiye ziyareti de gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:20
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, IKBY ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile Erbil'de ikili konular ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Topçu ve Dizayi'nin gerçekleştirdiği görüşmeye dair detaylar verildi. Paylaşımda, 2025’teki ilk resmi ziyaretin konuşulduğu ifade edilirken, özellikle IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyareti ile ilgili konuların da değerlendirildiği belirtildi.

Barzani, 7 Ocak’ta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

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