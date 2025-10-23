Türkiye'nin Flora Zenginliği: 12 Bin Tür, 4 Bin Endemik

Emel Yıldız: Anadolu florasında 12 bin bitki çeşidi, yaklaşık 4 bini endemik; Türkiye, Avrupa kıtasına eşdeğer flora zenginliğine sahip.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:16
Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız açıkladı

MEHMET CAN TOPTAŞ - Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız, Türkiye florasında yaklaşık 12 bin bitki çeşidinin bulunduğunu belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, "Anadolu florasında 12 bin bitki çeşidinden yaklaşık 4 bini endemik..." dedi ve "Bu haliyle bile Avrupa kıtasına eş değer bir flora zenginliğine sahibiz."

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatandan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası devam ediyor. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda çeşitli firmalar bazı yeni ürünleriyle yer alırken Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bazı illerdeki bölge müdürlükleri de söz konusu stantlarda yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı buluyor. Etkinlikte yer alan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün standında doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen çeşitli doğal ürünler sergileniyor.

