Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik

Türkiye'nin genç piyanistleri, Fas'taki 15. Uluslararası Prenses Lalla Meryem Piyano Yarışması'nda iki birincilik ve bir ikincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:26
Türkiye'nin genç yetenekleri, Fas'ta düzenlenen 15. Uluslararası Prenses Lalla Meryem Piyano Yarışması'nda farklı kategorilerde önemli başarılar elde etti. Yarışmada Türk piyanistler iki birincilik ve bir ikincilikle ülkeyi gururlandırdı.

Jüri ve Öne Çıkan Performanslar

Yarışmanın jürisinde yer alan Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da değerlendirmelerde bulundu. Genç piyanistler sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.

Ödül Alan Gençler

Güven Çağatay (13 yaş), kendi yaş grubunda sergilediği başarılı performansla birincilik ödülünü kazandı. Çağatay, ödül töreninde ünlü besteci Ulvi Cemal Erkin'in eserini yorumlayacak; tören 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Mehmet Can Ezzahraoui ise kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ezzahraoui, ödül töreninde Chopin Nocturne eserini icra edecek.

Ayşe Nil Çetin ise yarışmada sergilediği performansla ikincilik ödülünün sahibi oldu.

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar